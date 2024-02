Burkhalter Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Burkhalter wird derzeit technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 89,86 CHF, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 93,5 CHF liegt, was einer Abweichung von +4,05 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 90,78 CHF ergibt sich eine Abweichung von +3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Burkhalter mit 4,69 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent in der "Bauwesen"-Branche, was eine Differenz von +2 Prozent darstellt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine positive Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Burkhalter mit einem aktuellen Wert von 18,66 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 35 in der Bauwesen-Branche, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält Burkhalter auch in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Burkhalter im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,42 Prozent erzielt, was 6,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt Burkhalter mit einer Rendite von 8,39 Prozent über dem Durchschnitt von -0,97 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Burkhalter in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhält und sich somit in einer guten Position auf dem Markt befindet.