Burkhalter Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Burkhalter in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht außergewöhnlich. Aus diesem Grund wird Burkhalter auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Burkhalter-Aktie beträgt derzeit 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Burkhalter beträgt derzeit 4, was eine positive Differenz von +2,08 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Burkhalter von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Burkhalter in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.