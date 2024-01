Burgundy Diamond Mines Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf einer Aktie und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI für Burgundy Diamond Mines bei 57,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sechs grünen Tagen im Stimmungsbarometer und wenig bis keine negativen Diskussionen. Auch das Anleger-Sentiment wird als "Gut" bewertet, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch negative Themen diskutiert wurde.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie hat sich mit einem Kurs von 0,195 AUD inzwischen um +14,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -15,22 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher für die technische Analyse eine "Neutral"-Einstufung.