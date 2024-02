Burgerfi International Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Burgerfi hat in den letzten Tagen eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Die Aktie liegt derzeit bei 0,747 USD und damit -4,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -38,77 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Burgerfi-Aktie veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Burgerfi, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Burgerfi-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 569,34 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Burgerfi von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung und das Buzz um Burgerfi in den letzten Wochen positiver geworden sind. Die Aktie erhält sowohl aus charttechnischer Sicht als auch von Analysten und Anlegern insgesamt positive Bewertungen.