Burgerfi International Aktie: Das war ja klar …

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Burgerfi festgestellt werden. Die positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien wird als gutes Zeichen gewertet. Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde positiv bewertet. Insgesamt erhält Burgerfi daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 63,46 Punkten, was bedeutet, dass die Burgerfi-Aktie neutral eingestuft wird. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 69,29 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Burgerfi also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Burgerfi-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -37,98 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -20,79 Prozent eine negative Entwicklung, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten sind hingegen positiv gestimmt, da insgesamt 1 Empfehlung für "Gut" und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Burgerfi liegt bei 5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 525 Prozent entspricht, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Burgerfi also eine positive Einschätzung von den Analysten.

