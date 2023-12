Burgerfi International Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Burgerfi-Aktie stattgefunden. Alle Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Aktie führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat.

Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5 USD festgestellt, was ein Aufwärtspotential von 431,91 Prozent bedeutet. Aufgrund des aktuellen Schlusskurses von 0,94 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Burgerfi-Aktie bei 32,64 liegt, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Die Stimmung in Bezug auf Burgerfi ist größtenteils positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch auf anderen Plattformen. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einstufung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,3 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,94 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den GD200 und den GD50.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Einschätzung in Bezug auf die Analystenbewertungen und die Stimmung rund um die Burgerfi-Aktie, während die technische Analyse auf einige negative Aspekte hinweist.