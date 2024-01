Burgerfi International Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Burgerfi-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,28 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,765 USD, was einem Unterschied von -40,23 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -23,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Burgerfi-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut" erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Burgerfi zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, weshalb die Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Burgerfi auf langfristiger Basis positiv eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 positive und keine negative Bewertung. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 5 USD, was einer Steigerung von 553,59 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

