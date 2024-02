Burgerfi International Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI von Burgerfi liegt bei 30,85 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,35 und zeigt ebenfalls eine „neutral“-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten für Burgerfi abgegeben, was im Durchschnitt einem "gut"-Rating entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,71 USD) einen möglichen Anstieg um 604,23 Prozent bedeutet. Basierend auf den Meinungen der Analysten erhält die Burgerfi-Aktie insgesamt eine "gut"-Empfehlung.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Burgerfi geführt. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger hervorriefen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung. Somit bekommt Burgerfi auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Burgerfi festgestellt. Dies zeigt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Burgerfi positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "gut" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen war ebenfalls höher, was ebenfalls mit einer "gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Burgerfi daher für diese Stufe mit "gut" bewertet.