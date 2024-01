Burgerfi International Aktie: Was war das denn?

Die Burgerfi-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 1,3 USD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,814 USD, was einem Unterschied von -37,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,02 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -20,2 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Burgerfi. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 60,41, was darauf hindeutet, dass die Burgerfi-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 74, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmung für Burgerfi hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.