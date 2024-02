Burgerfi International Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse der Burgerfi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,22 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,71 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -41,8 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 derzeit bei 0,75 USD, was einem Abstand von -5,33 Prozent entspricht, und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Burgerfi-Aktie liegt bei 30,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 49,35 eine "Neutral"-Einschätzung an. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies wird sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen vorliegen, was einer durchschnittlichen "Gut"-Bewertung entspricht. Zudem liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 5 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Insgesamt erhält die Burgerfi-Aktie basierend auf den technischen Analysen, dem Sentiment und den Analysteneinschätzungen eine positive Gesamtempfehlung.