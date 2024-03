Burgenland Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Burgenland-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 74,89 EUR liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 75 EUR weist eine Abweichung von +0,15 Prozent auf. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 75,11 EUR nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Burgenland-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Von insgesamt 13 Tagen waren 11 positiv, zwei negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Burgenland-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,19 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um -2,67 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -15,51 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,67 Prozent erzielte, liegt die Aktie um 15,51 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.