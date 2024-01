Burgenland Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Burgenland-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs in der Nähe des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage (78,79 EUR) liegt, was einer Differenz von -2,27 Prozent entspricht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs (73,49 EUR) nahe dem Durchschnitt (+4,78 Prozent), was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Versorgungssektors hat die Burgenland-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -13,26 Prozent erzielt, was 18,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Burgenland-Aktie liegt aktuell bei 4,79 Prozent, nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.