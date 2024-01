Burgenland Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Burgenland in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Burgenland einen Wert von 18 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme", die im Durchschnitt ein KGV von 16 haben, wird Burgenland als überbewertet eingestuft. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analyse der Diskussionsintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Burgenland. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Neutral" abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Burgenland liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen längeren Zeitraum bezieht, liegt bei 0, was darauf hindeutet, dass Burgenland überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Gut" eingestuft. Overall erhält Burgenland eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.