Burford Capital Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Burford Capital ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervor, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Derzeit liegt der Wert für Burford Capital bei 62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird daher die Einstufung für den RSI als "Neutral" bewertet.

Auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Burford Capital zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" für Burford Capital vergeben. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine Analystenupdates zu Burford Capital aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -10,53 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 13 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".