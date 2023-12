Mensch Und Maschine Software Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Aktie von Mensch Und Maschine Software wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Analysen. In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs bei 54,6 EUR, was einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum GD200 (51,6 EUR) entspricht. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 52,13 EUR, was einem Abstand von +4,74 Prozent entspricht und daher als neutral bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich eine gute Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Mensch Und Maschine Software derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 19,81 Prozentpunkte (3,06 % gegenüber 22,87 %), was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Aktie von Mensch Und Maschine Software bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31,81, was einem Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,71 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine gute Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Mensch Und Maschine Software, wobei positive Signale aus der technischen Analyse und der fundamentalen Bewertung stehen, während die Dividendenpolitik und das langfristige Stimmungsbild eher negativ bewertet werden.

