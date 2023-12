Burcon NutraScience wird immer uninteressanter …

Derzeit wird die Aktie von Burcon Nutrascience als überbewertet eingestuft, basierend auf dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9973,4 Euro. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche ist dies eine Überbewertung um 3001 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Titels aufgrund des KGV.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Burcon Nutrascience in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -38,46 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Chemikalien-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,5 Prozent, wobei Burcon Nutrascience um 26,96 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung gegenüber Burcon Nutrascience hin. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren, während neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Burcon Nutrascience niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Chemieindustrie. Mit einer Differenz von 3,67 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich, dass Burcon Nutrascience in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet wird, einschließlich des KGV, der Aktienkursentwicklung, der Anlegerstimmung und der Dividendenpolitik.