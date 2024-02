Burcon NutraScience Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Burcon Nutrascience derzeit 0,21 CAD beträgt und damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +16,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf die Diskussion um Burcon Nutrascience gemessen. Dies führt zu einer Einschätzung von "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher wird auch für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Burcon Nutrascience beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von Burcon Nutrascience eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Branchenvergleich erzielte Burcon Nutrascience in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,89 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -22,73 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -26,16 Prozent im Branchenvergleich für Burcon Nutrascience. Im "Materialien"-Sektor hatte die Branche eine mittlere Rendite von -22,73 Prozent im letzten Jahr, und Burcon Nutrascience lag 26,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.