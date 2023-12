Burcon NutraScience Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Burcon Nutrascience wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbewertung führt.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Burcon Nutrascience-Aktie bei 0,2 CAD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,19 CAD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,14 CAD, was zu einer positiven kurzfristigen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Burcon Nutrascience beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,85 % als negativ eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index für die Burcon Nutrascience-Aktie ergibt eine neutrale Empfehlung sowohl für den 7-Tage-Index als auch für den 25-Tage-Index. Insgesamt wird die Aktie daher neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Burcon Nutrascience basierend auf verschiedenen Analysemethoden.