Burckhardt Compression Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Dividende: Die Dividendenrendite von Burckhardt Compression liegt derzeit bei 2,45 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche weist eine Rendite von 3,12 Prozent auf, was zu einer Differenz von -0,67 Prozent bei der Burckhardt Compression-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität im Internet hat langfristig zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf Burckhardt Compression geführt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis der "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Burckhardt Compression eine Rendite von -7,45 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche weist eine mittlere Rendite von 3,06 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Burckhardt Compression mit 10,51 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 21,12, was 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Burckhardt Compression auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.