Burckhardt Compression Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI von Burckhardt Compression liegt bei 72,41, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,29 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche verzeichnete Burckhardt Compression in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,64 Prozent. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,78 Prozent gestiegen sind, liegt die Unterperformance von Burckhardt Compression bei -6,41 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,66 Prozent, was bedeutet, dass Burckhardt Compression 7,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Burckhardt Compression werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Unsere Untersuchung zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Burckhardt Compression ist unserer Messung nach kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Burckhardt Compression bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Investoren, die aktuell in die Aktie von Burckhardt Compression investieren, können bei einer Dividendenrendite von 2,45 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,57 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.