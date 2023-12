Burckhardt Compression Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für die Aktie von Burckhardt Compression gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Burckhardt Compression daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,24 Punkten, was bedeutet, dass die Burckhardt Compression-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Burckhardt Compression eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Burckhardt Compression mit -3,64 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,96 Prozent, wobei Burckhardt Compression mit 8,6 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Burckhardt Compression beträgt 2,45 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,1) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.