Burckhardt Compression Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Derzeit wird die Aktie von Burckhardt Compression als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,36 Euro für jeden Euro Gewinn von Burckhardt Compression zahlt. Dieser Wert ist 31 Prozent niedriger als der Durchschnitt in der Maschinenbranche, der momentan bei 32 liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Burckhardt Compression bei -3,64 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 5,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Burckhardt Compression mit 9,54 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,45 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent in der Maschinenbranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Burckhardt Compression-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Burckhardt Compression festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Burckhardt Compression derzeit unterbewertet ist und in den Kategorien Rendite, Dividendenpolitik und Sentiment neutrale Bewertungen erhält.