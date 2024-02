Burckhardt Compression Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Burckhardt Compression hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 0,2 Prozent gestiegen, was für Burckhardt Compression eine Underperformance von -15,45 Prozent bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,49 Prozent im letzten Jahr, und Burckhardt Compression lag 16,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Burckhardt Compression-Aktie beträgt aktuell 18, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Burckhardt Compression derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 505,23 CHF, während der Kurs der Aktie (491 CHF) um -2,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 488,99 CHF, was einer Abweichung von +0,41 Prozent entspricht, und somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Burckhardt Compression derzeit eine Dividendenrendite von 2,44 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 2,75 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,31 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Neutral" eingestuft.