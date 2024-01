Burckhardt Compression Aktie: Immer langsam!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Burckhardt Compression. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich somit eine "neutral" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung ergab, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Burckhardt Compression weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "neutral".

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche erzielte Burckhardt Compression in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,64 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,78 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -6,41 Prozent führt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 3,66 Prozent im letzten Jahr höher als bei Burckhardt Compression, was zu einer Unterperformance von 7,3 Prozent führt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "schlechtes" Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Burckhardt Compression mittlerweile auf 515,32 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 487,5 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,4 Prozent und führt zur Bewertung "schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 491,33 CHF, was zu einem Abstand von -0,78 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

