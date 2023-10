Burckhardt Compression Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aktie von Burckhardt Compression wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 23,89 liegt sie insgesamt 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Maschinen-Segment. Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI), ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Burckhardt Compression-Aktie beträgt derzeit 89, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating.

Die Diskussionen über Burckhardt Compression in den sozialen Medien weisen weder positive noch negative Ausschläge auf. Die Themen rund um das Unternehmen sind größtenteils neutral. Daher wird das Unternehmen als neutral eingestuft.

Es wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein neutrales Rating.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Burckhardt Compression nach fundamentaler Analyse unterbewertet ist. Die technische Analyse zeigt jedoch Überkaufssignale. Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind neutral.