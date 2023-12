Burberry Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Burberry-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Burberry-Aktie beträgt 65,21, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 61,32 ebenfalls eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Burberry mit einer Rendite von -22,84 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 28 Prozent darunter liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 0,69 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Burberry mit 23,53 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Burberry beträgt 3, was zu einer negativen Differenz von -1,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Burberry von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten ergeben 0 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 1849 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1420,5 GBP) könnte die Aktie somit um 30,17 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Burberry-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Burberry-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Burberry jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Burberry-Analyse.

Burberry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...