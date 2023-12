Burberry Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Burberry-Aktie liegt bei 42 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 64,41 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Burberry.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Burberry-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Abweichung von -29,27 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in Social Media, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Burberry eingestellt sind. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Burberry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Burberry zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Burberry weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Burberry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".