Burberry Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Burberry-Aktie beträgt aktuell 64, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 54,89 im neutralen Bereich und führt zu einem entsprechenden "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Burberry eine Dividendenrendite von 3,22 % auf, was 1,19 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Burberry war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Burberry-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Burberry-Aktie, sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividende, das Anleger-Sentiment als auch die technische Analyse.