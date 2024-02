Burberry Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Burberry-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1859,61 GBP verläuft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 1338,5 GBP, was einem Abstand von -28,02 Prozent entspricht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1362,7 GBP, was einer Differenz von -1,78 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich ein gemischtes Bild. In Social Media-Diskussionen waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Burberry eingestellt. Allerdings dominierten negative Themen die Diskussion an zwei Tagen, während es keine positive Diskussion gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Burberry daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Burberry mit einer Rendite von -22,84 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,01 Prozent aufweist, liegt Burberry mit 15,83 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Burberry beträgt derzeit 3,22 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,54 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von 1,31 Prozentpunkten.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Burberry-Aktie derzeit eher neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch die Anlegerstimmung und die Dividendenrendite.