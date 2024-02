Burberry Aktie: So kann es weitergehen!

Die Analyse der Burberry durch verschiedene Analysten in den letzten 12 Monaten ergab eine gemischte Meinung. Von insgesamt 7 Bewertungen waren keine als positiv, 6 als neutral und 1 als schlecht eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Burberry liegt bei 1849 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 38,14 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 1338,5 GBP. Dies führte zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Burberry ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als unterbewertet betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Burberry bei 1859,61 GBP liegt, was zu einer negativen Bewertung führt, da der aktuelle Aktienkurs von 1338,5 GBP einen Abstand von -28,02 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1362,7 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Burberry derzeit eine Dividendenrendite von 3,22 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,54 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Aspekte eine gemischte Bewertung für die Burberry-Aktie, wobei fundamentale Gesichtspunkte als positiv und technische sowie Dividendenaspekte als negativ bewertet werden.

