Burberry Aktie: Kursüberraschung lässt Anleger aufhorchen

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten drei Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, zeigt sich für Burberry insgesamt eine positive Einschätzung. Es gibt weder negative noch neutrale Bewertungen. Die aktuellen Berichte der Analysten bestätigen diesen Trend: Das Rating für das Burberry-Wertpapier wurde im Vergleich zum vorherigen Monat unverändert mit “Gut” bewertet.

Besonders interessant ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Burberry von 0,00. Daraus lässt sich ableiten, dass der Aktienkurs um -100.00 Prozent fallen wird, wenn man bedenkt, dass er zuletzt bei 28.50 GBX lag und es gab keine anders lautende Einschätzungen in Höhe von 0.00 GBX.

Insgesamt ist das Bild für Burberry positiv zu bewerten und gibt Anlass zur Hoffnung für Investoren und andere Interessenten am Unternehmen.

Burberry Aktie: Was...