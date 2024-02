Burberry Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Burberry Group Plc.":

Die Burberry-Aktie hat in letzter Zeit eine negative Kursentwicklung verzeichnet, was von Analysten als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der aktuelle Kurs von 1298 GBP liegt 30,9 Prozent unter dem GD200 (1878,41 GBP), während der GD50 einen Kurs von 1372,65 GBP anzeigt, was einem Abstand von -5,44 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamteinschätzung, dass der Kurs als "Schlecht" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Burberry-Aktie ist neutral, wobei das Kursziel bei 1849 GBP liegt. Dies würde eine zukünftige Performance von 42,45 Prozent bedeuten. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf der Analysteneinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für Burberry eine neutrale Bewertung aufgrund einer mittleren Diskussionsintensität vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Tendenz auf, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Burberry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,84 Prozent erzielt, was 19,8 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie mit einer Rendite von -6,58 Prozent um 16,26 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

