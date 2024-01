Burberry Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Burberry Group Plc.":

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Burberry gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Verkaufssignalen. Es wurden 4 "Schlecht"-Signale (bei 1 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Burberry-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,89 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Burberry weder überkauft noch überverkauft, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Burberry somit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Burberry-Aktie beträgt aktuell 3,22 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,19 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zur Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Branche hat die Burberry-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,84 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,76 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Burberry mit 28,79 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

