Burberry Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Burberry: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Gemäß unserer Analyse ist die Burberry-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Textilien, Bekleidung und Luxusgüter) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 12,62, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,68 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Burberry liegt bei 48,34, was als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso wird der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für Burberry bei 54 liegt, als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Burberry-Aktie mit einer Rendite von -22,84 Prozent eine deutlich unterdurchschnittliche Performance auf. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite mit -6,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Gesamteinschätzung basierend auf den verschiedenen Kriterien ergibt daher eine neutrale bis negative Bewertung der Burberry-Aktie.