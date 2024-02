Bunzl Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Bunzl-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Dividende von Bunzl beträgt 2,01 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (4,22 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz von 2,2 Prozentpunkten führt zu der Einstufung "Schlecht".

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Bunzl-Aktie sind 3 "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 2989,17 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -7,02 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Bunzl von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Einschätzung einer Aktie ist ein wichtiger Stimmungsindikator. Die Aktie von Bunzl stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bunzl. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.