Bunzl Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Bunzl in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bunzl wurde in etwa dem normalen Maß diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bei Bunzl in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die Aktie von Bunzl wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit drei positiven, zwei neutralen und zwei negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 2989,17 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -4,19 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Neutral" ergibt.

Die Dividende von 2,19 % bei Bunzl ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (4,4 %) niedriger zu bewerten, was zu derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.