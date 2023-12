Bunzl Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 2 neutrale und 2 negative Bewertungen für Bunzl abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Bewertungen von Analysten im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 2989,17 GBP, was einem möglichen Rückgang um -4,07 Prozent vom letzten Schlusskurs (3116 GBP) entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung für die Bunzl-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2920,39 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,7 Prozent vom aktuellen Kurs (3116 GBP) entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2952,8 GBP über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +5,53 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Bunzl-Aktie eine positive Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aus dieser Analyse.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Bunzl mit 5,55 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie", was zu einer positiven Bewertung führt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt Bunzl mit 2,05 Prozent über der mittleren Rendite der letzten 12 Monate, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt führt diese Entwicklung zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.