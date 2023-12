Bunzl Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Bunzl":

Der britische Handelskonzern Bunzl verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2,19 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,39 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Trotzdem konnte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,55 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +1,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Die Diskussionsintensität im Netz sowie die Rate der Stimmungsänderung wurden positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Der Relative Strength-Index zeigt zudem neutrale Werte für die Bunzl-Aktie. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Aktie im Branchen- und Sektorvergleich.