Bunzl Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Das Handelsunternehmen und Distributor Bunzl wird momentan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21 bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,9 deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bunzl-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 61,24 und der RSI25 liegt bei 59,79, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Meinungen der Analysten über die Bunzl-Aktie sind gemischt. In den letzten 12 Monaten gab es 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 2 Verkaufsempfehlungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die jüngsten Bewertungen ergaben jedoch eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" mit einem Kursziel von 2975 GBP, was einem Rückgang um -3,88 Prozent vom aktuellen Kursniveau entspricht.

Das Anleger-Sentiment für die Bunzl-Aktie ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, und auch die Marktstimmung war in den letzten Tagen überwiegend positiv.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Bunzl-Aktie.