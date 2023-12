Bunzl Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 2 neutrale und 2 negative Bewertungen für Bunzl abgegeben, was im Durchschnitt zu einem neutralen Rating führt. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den Studien des letzten Monats: 1 Analyst bewertete sie positiv, 0 neutral und 1 negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2989,17 GBP, was einem möglichen Rückgang der Aktie um -5,44 Prozent vom letzten Schlusskurs (3161 GBP) entspricht, was als negative Empfehlung gilt. Insgesamt wird die Bunzl-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von Bunzl mit 5,55 Prozent über 0 Prozent. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 4,65 Prozent, wobei Bunzl um 0,89 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt eine insgesamt positive Bewertung. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Bunzl beträgt 21, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein Durchschnitts-KGV von 32 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Bunzl daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine positive Einschätzung von der Redaktion.

