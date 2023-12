Bunzl Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der britische Handelskonzern Bunzl verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2,19 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,39 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Trotzdem konnte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,55 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +1,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Die Diskussionsintensität im Netz sowie die Rate der Stimmungsänderung wurden positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Der Relative Strength-Index zeigt zudem neutrale Werte für die Bunzl-Aktie. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Aktie im Branchen- und Sektorvergleich.

Sollten Bunzl Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Bunzl jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bunzl-Analyse.

Bunzl: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...