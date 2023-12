Bunker Hill Mining Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Bunker Hill Mining liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,63 und weist ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "neutral" Rating führt. Insgesamt erhält die Bunker Hill Mining-Aktie daher ein "neutral" Rating.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bunker Hill Mining-Aktie 0,15 CAD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,105 CAD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,12 CAD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "schlecht" Bewertung führt. Insgesamt wird die Bunker Hill Mining-Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an 8 Tagen positive Themen dominierten und an 2 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bunker Hill Mining. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "gut" Einschätzung.