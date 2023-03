Bunge Aktie: Hintergründe, Entwicklungen und Analyse für Anleger

Die Bunge-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen eine durchschnittliche Schlusskursbewertung von 92.01 EUR. Der aktuelle Schlusskurs am letzten Handelstag belief sich auf 88.70 EUR, was einem Unterschied von -3.60 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als “schlecht” eingestuft wird.

Zusätzlich wird bei der Chartanalyse auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt, welcher bei aktuellen 88.70 EUR liegt und somit einen geringeren Unterschied zum letzten Schlusskurs aufweist (-2.02 Prozent). Hieraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Aktie auf kurzfristiger Basis.

Bunge Aktie: Potenzial für Kurssteigerungen?

In den letzten drei Monaten haben mehrere Analysten eine Einschätzung zur Bunge-Aktie abgegeben. Das Ergebnis zeigt, dass die Aktie als “gut” bewertet wird.

