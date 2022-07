Bundesweites Job-Event gegen Fachkräftemangel an Flughäfen: Startschuss für den Airport Interview Day von Indeed

Düsseldorf (ots) -Das erfolgreiche Format "Interview Day" wird branchenspezifisch angepasst- Der Airport Interview Day von Indeed bietet Chancen für Jobsuchende und Arbeitgeber rund um die deutschen Flughäfen- Interessenten können kostenfrei und ohne Unterlagen teilnehmen- Aktuell gibt es an den deutschen Flughäfen rund 7.200 offene StellenSpätestens seitdem die Sommerferien in den ersten Bundesländern begonnen haben, rückt der Personalmangel an den deutschen Flughäfen in den Fokus. Unerfreuliche Schlagzeilen über chaotische Zustände beherrschen die Nachrichten. Die Coronapandemie traf die Flughäfen mit voller Härte, sodass vielfach Personal eingespart werden musste. Seitdem der Flugverkehr wieder zugenommen hat/sich die Pandemie-Lage wieder ein wenig entspannt hat, herrscht großer Bedarf an fähigen Mitarbeiter*innen.Mit den Interview Days hat Indeed bereits ein zeitgemäßes Format entwickelt, um Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen in diesen Zeiten einfach und unkompliziert zusammenzubringen. Diese Erfahrung wird nun speziell auf die Flughafenbranche angewendet. Das Ergebnis: der Airport Interview Day von Indeed am 28. Juli 2022. Um den Tag für alle Seiten möglichst erfolgreich zu gestalten, stellt Indeed teilnehmenden Unternehmen in Summe ein kostenfreies Werbebudget in Höhe von 50.000 Euro auf der Jobplattform zur Verfügung. Somit wird eine gute Sichtbarkeit und hohe Reichweite garantiert.Jobsuchende und Interessierte können dabei auf aufwendige Bewerbungsschreiben verzichten und direkt online auf der Landingpage (https://interviewdays.indeed.com/hd/44317197-4320-4fab-a21e-1ab155c4c93d) der Airport Interview Days ein Vorstellungsgespräch bei ihrem Wunschunternehmen buchen. Die Bewerber*innen können sich für beliebig viele Gespräche anmelden und sich so binnen kürzester Zeit über die Arbeit bei unterschiedlichsten Unternehmen informieren. Unter dem Motto "Dein Bewerbungsgespräch. Digital. Schnell. Durchstarten" werden unter anderem Stellen - direkt oder über Personalvermittler - an den Flughäfen Berlin, Leipzig, Köln, München und Frankfurt am Main angeboten.Derzeit fehlen allein bei den direkten Flughafen-Jobs mehrere Tausend BeschäftigteDie neueste Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) geht von einem Personalbedarf von 7.200 neuen Mitarbeiter*innen an deutschen Flughäfen aus.Wer aktuell bei Indeed nach dem Schlagwort "Flughafen" sucht, bekommt auf Anhieb fast 10.000 Jobs vorgeschlagen. Die Jobangebote in der Kategorie Luftfahrt sind auf Indeed im Jahresvergleich um mehr als 60 Prozent angestiegen. Zu den Angeboten zählen nicht nur die klassischen Berufe aus dem Flugbetrieb. Gerade der sogenannte Non-Aviation Bereich ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Somit bieten sich beim Airport Interview Day Chancen in einer Vielzahl von Jobbereichen - von der Abfertigung über die Wartung bis zur Verwaltung.Zielgerichtete Anpassung eines erprobten und erfolgreichen FormatsFrank Hensgens, Geschäftsführer von Indeed DACH erläutert die bundesweite Aktion:"Beim Airport Interview Day begegnen sich Arbeitgeber und Jobsuchende auf Augenhöhe. Interessenten können sich hierbei ohne klassische Bewerbung direkt Gesprächstermine bei Unternehmen buchen. Traditionelle Bewerbungsprozesse sind bei so hohem und kurzfristigem Bedarf viel zu langwierig, um die dringend benötigten Mitarbeiter*innen zu gewinnen. Der persönliche Ansatz unseres Formats funktioniert. Während der letzten Monate haben wir bereits viel positives Feedback von Jobsuchenden und Arbeitgebern erhalten und mit den Interview Days Hunderte von Bewerbungsgesprächen vermitteln können. Jetzt richten wir den Fokus gezielt auf deutsche Flughäfen, um einen kleinen Teil dazu beizutragen, die offensichtliche Personalnot zu lindern."Über IndeedÜber Indeed suchen mehr Menschen nach ihrem nächsten Job als über jede andere Jobseite (bezogen auf Total Visits, Quelle: comScore). Indeed bietet Kandidaten in mehr als 60 Ländern und 28 Sprachen über Desktop und mobile Endgeräte Zugang zu Jobs auf der ganzen Welt. Insgesamt mehr als 250 Millionen Menschen nutzen Indeed jeden Monat für die Jobsuche, um ihren Lebenslauf hochzuladen oder um sich über potenzielle Arbeitgeber zu informieren (Google Analytics; Unique Visitors, September 2020). Aktuell kommen 5,8 Millionen Jobsuchende monatlich auf de.indeed.com (ComScore; Unique Visitors, Juni 2021).Pressekontakt:Manuel Dengler | manuel.dengler@tonka-pr.com | +49.152.21821141Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.176747.175.19Verena Sellier | verena.sellier@tonka-pr.com | +49.176644.070.86Felix Altmann | faltmann@indeed.com | +49.173.5923379Original-Content von: Indeed Ireland Operations Ltd., übermittelt durch news aktuell