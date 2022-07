Bundeswehr liefert Ukraine Raketenwerfer und Panzerhaubitzen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat der Ukraine nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II sowie drei weitere Panzerhaubitzen geliefert. Ende Juni waren die ersten Panzerhaubitzen in der Ukraine angekommen, insgesamt sollen nach Angaben der deutschen Verteidigungsministerin zehn Stück geliefert werden. Und erst am Montag hatte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einer Sendung des ukrainischen Fernsehens gesagt, die ersten drei Luftabwehrpanzer vom Typ "Gepard" seien aus Deutschland in der Ukraine angekommen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur