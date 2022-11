Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt in Berlin

Berlin (ots) -Die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt am 2. Dezember 2022 in Berlin. Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr und findet statt imHotel EstrelSonnenallee 22512057 Berlin.Die Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich und wird auf www.deutsche-rentenversicherung.de per Live-Stream übertragen. Pressevertreter sind herzlich willkommen.Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, und Doris Barnett, stellvertretende Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen, werden zu Beginn der Sitzung ein Grußwort sprechen. Anschließend berichtet Anja Piel, Vorsitzende des Bundesvorstandes, über die aktuelle Lage und Entwicklung der Rentenversicherung. Zum Schwerpunktthema "Ein Jahr Koalition aus rentenpolitsicher Sicht" diskutieren Anja Piel, Alexander Gunkel, alternierender Vorsitzender des Bundesvorstandes, und Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, nach Impulsen von Prof. Dr. Camille Logeay, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, und Prof. Dr. Martin Werding, Ruhr-Universität Bochum. Die Tagesordnung der Bundesvertreterversammlung kann im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de eingesehen werden.Im Rahmen der Bundesvertreterversammlung wird Anja Piel den Forschungspreis 2022 des Forschungsnetzwerks Alterssicherung (FNA) verleihen.Die Bundesvertreterversammlung besteht aus 30 Versicherten- und 30 Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger. Sie werden bei der Sozialwahl gewählt und sind ehrenamtlich tätig. Die nächste Sozialwahl findet am 31. Mai 2023 statt.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell