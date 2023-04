Bundesverfassungsgericht überprüft Wahlrechtsreform von 2020

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht prüft am Dienstag (10.00 Uhr), ob der aktuelle Bundestag nach einem in jeder Hinsicht verfassungsgemäßen Wahlrecht zustande gekommen ist. Die Vorgänger-Regierung aus CDU/CSU und SPD hatte 2020 im Alleingang das Verfahren der Sitzzuteilung geändert. Dagegen hatten die damaligen Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und Linken in Karlsruhe geklagt. Sie beanstandeten, dass der geänderte Passus im Bundeswahlgesetz nicht eindeutig formuliert sei. Außerdem sahen sie den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verletzt.

Inzwischen haben die Ampel-Koalitionäre SPD, Grüne und FDP eine eigene, deutlich weitgehendere Wahlrechtsreform auf den Weg gebracht, die ebenfalls von der Opposition scharf kritisiert wird. FDP, Grüne und Linke waren der Ansicht, dass sich das Karlsruher Verfahren zur schwarz-roten Reform damit eigentlich erledigt hat. Ihren Antrag, es ruhend zu stellen, hatten die Richter allerdings im März zurückgewiesen - an der Fortführung bestehe ein öffentliches Interesse.

Hintergrund beider Reformen ist das Ziel, den zu groß gewordenen Bundestag wieder zu verkleinern. Die Verhandlung dürfte den ganzen Tag dauern. Das Urteil wird in den nächsten Monaten verkündet./sem/DP/he