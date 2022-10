Berlin (ots) -Gründungsversammlung in Köln - Großer Bedarf an Fachunternehmen im Rahmen der EnergiewendeAm Freitag, den 21. Oktober 2022, hat sich in Köln auf ihrer Gründungsversammlung die Fachgruppe "Baulicher Brandschutz" unter dem Dach des Bundesverbandes Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) konstituiert und ihre Arbeit aufgenommen. Die Fachgruppe umfasst bereits 18 Unternehmen und steht weiteren Interessenten offen.Die Herausforderungen im baulichen Brandschutz bestehen zunehmend in den Transformationsaufgaben im Rahmen der Energiewende, die bei Bau- und Umbautätigkeiten umzusetzen sind. Auch im Bestand ist sicherer baulicher Brandschutz weiter zu gewährleisten. Dazu sind qualifizierte Anbieter mit geschulten Fachkräften im baulichen Brandschutz mehr denn je gefragt.Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte René Schürmann, Vorstandsvorsitzender des bvbf, die rund 40 anwesenden Teilnehmer, erläuterte in seiner Eröffnungsrede die Motive zur Gründung der Fachgruppe und beleuchtete die Marktperspektiven. Ziel ist es, sich als die Interessenvertretung von Mitgliedsunternehmen des bvbf zu etablieren, die in den Bereichen Vertrieb, Herstellung, Verarbeitung, Errichtung und Instandhaltung von baulichen Brandschutzerzeugnissen und -einrichtungen aus dem Bereich des passiven Brandschutzes tätig sind. Es gilt, diese gegenüber Marktteilnehmern, Politik, Institutionen und anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen zu vertreten. Diese Aufgaben stehen in den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, für die den Brandschutz im Bauwesen ausführenden Fachbetriebe, im Fokus.Fachgruppe ist einsatzbereit: Sprecher und Fachrat sind benanntZum Fachgruppensprecher wurde Udo Zieris gewählt. "Im baulichen Brandschutz ist man, wie in anderen Bereichen der Wirtschaft auch, auf eine intensive Zusammenarbeit angewiesen. Die Aufgaben und Anforderungen sind so komplex, dass kein Gewerk oder Unternehmen diese alleine lösen kann. Nur der Austausch zwischen Gleichgesinnten kann uns weiterbringen. Nehmen Sie es auch als Anregung für alle, die an einem Bau beteiligt sind. Kooperation von Anfang an, ist der bessere Weg, als im Nachhinein Fehler auszubügeln", so Udo Zieris in seiner Antrittsrede.Zu seiner Stellvertreterin wurde Lisa Höhn gewählt. Der Fachrat besteht aus folgenden Mitgliedern: Anke Eickhoff, Marcel Irmler, Michael Lindken, Petar Litovic und Holger Wickinger. Sämtliche Positionen wurden für die Dauer von drei Jahren vergeben. Zudem wird die Fachgruppe vom Geschäftsführer des bvbf, Carsten Wege, aktiv unterstützt.Das Treffen der Gruppe fand im Schulungszentrum der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, einem Hersteller von Brandschutzsystemen, statt. Eine Werksbesichtigung und ein Willkommenstreff am Vorabend, rundeten die Gründungsveranstaltung ab. Mehr unter www.bvbf.deKontakt:Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf)Carsten Wege- Geschäftsführer -Brunnenstraße 15610115 BerlinTelefon: 030 - 936 228 61-0Telefax: 030 - 936 228 61-29Mail: info@bvbf-brandschutz.deInternet: www.bvbf.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221-42 58 12E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: bvbf Bundesvb. Brandschutz-Fachbetr. eV., übermittelt durch news aktuell