Bundestagspräsidentin: Beschleunigte Verfahren müssen Ausnahme sein

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat die Koalition dazu aufgerufen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Gebäudeenergiegesetz als "weitere Mahnung" zu begreifen. "In sämtlichen zukünftigen Gesetzgebungsverfahren müssen alle Beteiligten ausreichend Zeit für ihre Beratungen haben - insbesondere die Abgeordneten und die Sachverständigen", hieß es in einer Mitteilung der SPD-Politikerin vom Donnerstag. "Auch wenn ich mich wiederhole: Beschleunigte Verfahren müssen die Ausnahme bleiben."

Die Karlsruher Richter hatten die für Freitag geplante Verabschiedung des Heizungsgesetzes gestoppt. Sie hatten wegen der Kürze der Beratungsfristen Zweifel, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt werden. Der Bundestag soll nach das Gesetz nun erst nach der Sommerpause im September beschließen.

Bas hatte schon im März die Bundesregierung und die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen ermahnt, den Abgeordneten mehr Zeit für Beratungen und Anhörungen zu geben. "Trotz der regelmäßig erfolgten Zusicherungen der Vertreterinnen der Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen lässt eine in dem gebotenen Maße erforderliche Rückkehr zu ordentlichen Abläufen auf sich warten", kritisierte sie damals in einem Schreiben. Dieses ging an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) sowie die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP.

Von den beschleunigten Verfahren ist auch der Bundesrat betroffen, der regelmäßig um Fristverkürzung gebeten wird. Vor allem CDU-geführte Länder monieren auch hier, dass es keine ausreichende Zeit für Beratungen gebe. Das Heizungsgesetz hätte am Freitagvormittag erst im Bundestag beschlossen werden und direkt im Anschluss durch den Bundesrat gehen sollen./sk/DP/stk