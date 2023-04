Bundestag stimmt über Pläne für digitale Stromzähler ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag will an diesem Donnerstag (11.50 Uhr) über Pläne zur schnelleren Verbreitung digitaler Stromzähler beraten und abstimmen. Die auch "Smart Meter" genannten Geräte übertragen Daten zum Verbrauch von Wärme oder Strom automatisch an die Anbieter. Die Verbraucher sollen die Daten jederzeit einsehen können, zum Beispiel über eine Handy-App. Das soll in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen Energieeinsparungen erleichtern und zu einer effizienteren Nutzung führen. Alle Stromversorger sollen ab 2025 dynamische Tarife anbieten müssen, bei denen der Strompreis je nach Angebot steigt oder sinkt. Der Hintergrund: Die Produktion von Windrädern und Solaranlagen schwankt mit dem Wetter.

Die Abgeordneten wollen zudem über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högl, debattieren. Die SPD-Politikerin hatte den Bericht bereits im März vorgestellt. Darin kritisiert sie ein zu langsames Tempo bei der Umsetzung der sogenannten Zeitenwende.

Angesetzt ist auch eine Debatte über einen Antrag von CDU und CSU, die einen Untersuchungsausschuss zum Steuerskandal um die Hamburger Warburg-Bank einrichten wollen. Die Union verfügt über die dafür nötige Stimmenzahl von mindestens einem Viertel aller Abgeordneten. Der Ausschuss soll klären, ob in der Zeit des damaligen Ersten Bürgermeisters von Hamburg, dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), politischer Einfluss genommen wurde und auf Rückforderungen gegen die Bank in Millionenhöhe verzichtet werden sollte./hrz/DP/jha